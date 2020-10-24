İçişleri Bakanlığı: "Bu yıl 1 milyon 20 bin 819 litre kaçak içki ele geçirildi"
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İçişleri Bakanlığı: "Bu yıl 1 milyon 20 bin 819 litre kaçak içki ele geçirildi"

24.10.2020 09:50 | Son Güncelleme: 24.10.2020 11:00
İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimlerince bu yıl 2 bin 430 alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliği operasyonu düzenlendiğini ve 1 milyon 20 bin 819 litre kaçak içkinin ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimlerince bu yıl 2 bin 430 alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliği operasyonu düzenlendiğini ve 1 milyon 20 bin 819 litre kaçak içkinin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplum sağlığının korunması amacıyla emniyet ve jandarma ekiplerince bu sene 2 bin 430 alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliği operasyonu yapıldı.

Operasyonlar kapsamında, 3 bin 547 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 1 milyon 20 bin 819 litre ile 220 bin 911 şişe sahte/kaçak içki ele geçirildi, 142 yasa dışı içki imalathanesi deşifre edildi.

Son zamanlardaki alkollü içki zehirlenmesine bağlı yaşanan ölüm olaylarıyla ilgili olarak yakalanan 100 şüpheliden 40'ı tutuklandı.

Ölümlere sebep olan sahte içkilerin bir kısmının marketlerde satılan yüzey temizleyicilerinden, bir kısmının da metanol oranı yüksek olan etil alkol etiketli ürünlerden üretildiği belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığınca, 12-13 Ekim'de İzmir, İstanbul ile Mersin'de ölümlere sebep olan etil alkolün üretildiği ve depolandığı tespit edilen 4 adrese operasyon yapıldı.

İzmir ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, 16 bin 585 litre etil/metil alkol, 4 damıtma kazanı ile alkol imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Ülke genelinde yapılan "alkol" operasyonu kapsamında etil alkol ile alkollü içki satışı yapılan 3 bin 98 iş yerinde arama ve denetim gerçekleştirildi.

Emniyet ve jandarma ekipleri, alkollü içki zehirlenmesi vakalarının ilk görüldüğü 5-23 Ekim tarihleri arasındaki operasyonlarda 161 bin 62 litre ile 6 bin 102 şişe sahte/kaçak içki ele geçirdi.

Vatandaşların sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte içkiye yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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