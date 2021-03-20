İçişleri Bakanlığı Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlıkları ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlıkları ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirdi. 81 ilde, 7 bin 783 noktada, 60 bin 633 personelin katılımıyla gerçekleşen uygulamada, çeşitli suçlardan aranan bin 311 şahıs yakalandı. Uygulamada, 6 bin 17 metruk bina, 44 bin 972 umuma açık iş yeri, 183 bin 899 araç kontrol edildi. Kontrollerde 119 aranan araç tespit edildi, 964 araç trafikten men edildi. Ayrıca korona virüs tedbirleri kapsamında, 79 işletme ve bin 384 şahsa tedbirleri ihlalden adli ya da idari işlem yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı