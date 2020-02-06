06.02.2020 09:08 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:13

İçişleri Bakanlığı: "Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları sonucu 1'i terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle 'gri liste'de olmak üzere toplam 5 terörist, Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu." - ANKARA

Kaynak: İHA