Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddialarla ilgili soruşturma izni vermedi
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Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddialarla ilgili soruşturma izni vermedi

Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddialarla ilgili soruşturma izni vermedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "görevden uzaklaştırılan HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü ve Fatih Sultan Mehmet'in türbesine saygısızlık yaptığı" iddialarıyla ilgili soruşturma izni vermedi.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "görevden uzaklaştırılan HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü ve Fatih Sultan Mehmet'in türbesine saygısızlık yaptığı" iddialarıyla ilgili soruşturma izni vermedi.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine "görevinden uzaklaştırılan HDP'li Belediye Başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü, ziyaret ettiği belediye başkanlarının ve anılan partinin teröre olan yardımlarını desteklediği ve bir ziyareti esnasında Fatih Sultan Mehmet'e ait türbeye saygısızlık yaptığı" iddiaları ile ilgili İmamoğlu hakkında ön inceleme başlatıldı.

İmamoğlu'nun ön inceleme kapsamında istenen yazılı ifadesini 5 Mayıs'ta vermesinin ardından çalışmalarını tamamlayan müfettiş 7 Mayıs'ta düzenlediği raporu Bakanlığa sundu.

Raporda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine başlatılan ön inceleme sonucunda her iki konuda da iddiaların sübuta ermediği belirtildi. Söz konusu rapor üzerine İçişleri Bakanlığınca Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma izni verilmedi.

Karar ilgililere tebliğ edilecek

Bundan sonraki süreçte, İmamoğlu'yla ilgili soruşturma izni verilmemesi kararı ilgililere tebliğ edilecek.

Herhangi bir itirazın olmaması veya itirazın Danıştay tarafından reddedilmesi halinde, karar kesinleşecek.

(Ali Nargüner/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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