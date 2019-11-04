İçişleri Bakanlığı Ekim Ayı Bilgilendirme Toplantısı

04.11.2019 12:54

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, ekim ayındaki iç güvenlik operasyonlarında 175 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Çataklı, Bakanlık faaliyetleriyle ilgili aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde ekim ayında kırsal alanda 3'ü

büyük, 37'si orta çaplı toplam 9 bin 885, şehirlerde de bin 857 iç güvenlik operasyonu düzenlendiğini belirten Çataklı, "Operasyonlar neticesinde İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride aranan 3, turuncu kategoride aranan 3, gri kategoride aranan 11 sözde üst düzey teröristin de

aralarında bulunduğu toplam 175 terörist etkisiz hale

getirilmiştir." ifadesini kullandı.

Çataklı, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve

örgütlerle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 3 bin 759 şüphelinin gözaltına

alındığını, 575 kişinin yakalandığını dile getirdi.

Uyuşturucuyla mücadele

Uyuşturucu ticaretinden gelir elde edenlerin terörün finansmanını

sağladığını ve gençleri zehirlediğini ifade eden Çataklı, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik 13 bin 154 operasyonda 18 bin 80 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan bin 196'sının tutuklandığını söyledi.

Çataklı, operasyonlar sırasında eylül ayına göre yüzde 75'lik artışla 12 ton 853 kg esrar, 1 ton 91 kilogram skunk ve 981 kilogram eroin ele geçirildiğini belirtti.

Kaçakçılık operasyonları

Hem ekonomik suç hem de güvenlik tehdidi kaçakçılıkla mücadelenin tüm hızıyla devam ettiğine vurgulayan Çataklı, kaçakçılık

suçlarına yönelik bin 976

operasyonda 2 bin 993 kişinin gözaltına alındığını, 29 kişinin tutuklandığını kaydetti.

Çataklı, operasyonlarda, 572 bin 854 litre kaçak akaryakıt ve 1 milyon 18 bin 775 paket kaçak sigaranın ele geçirildiğini söyledi.

Asayiş suçlarında azalma

Asayiş suçları kapsamındaki çalışmalara ilişkin de bilgi veren Çataklı, ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre oto hırsızlığında yüzde 30,9, otodan hırsızlıkta yüzde 30,3, kapkaçta yüzde 12,7, iş yerinden hırsızlıkta yüzde 16,1'lik azalma yaşandığını dile getirdi.

Çataklı, evden hırsızlık olaylarının Ankara'da yüzde 56,6, İzmir'de yüzde 31,7, İstanbul'da da yüzde 18,6 düştüğünü ifade etti.

Ekim ayında ülke genelinde yapılan uygulama ve kontrollerde 1 milyon 271 bin 983 kişi ile 402 bin 973 aracın kontrol edildiğini kaydeden Çataklı, aranan 3 bin 497 şüphelinin yakalandığını, 25 bin 105 araca işlem

uygulandığını ve 3 bin 420 aracın trafikten men edildiğini söyledi.

Siber suçlarla

mücadele kapsamında ekim ayında terör suçlarıyla bağlantılı 4 bin 654 sosyal

medya hesabıyla ilgili çalışma yapıldığı bilgisini veren Çataklı, 2 bin 712 kişi

hakkında yasal işlem başlatıldığını anlattı.

3 milyon 700 bin Suriyeli ülkesine döndü

Çataklı, 21. yüzyılın en önemli güvenlik problemlerinden düzensiz göçle mücadelede 11 bin 865'i denizlerde olmak üzere 58 bin 94 düzensiz

göçmenin yakalandığını ve 971 organizatörün gözaltına alındığını belirtti.

Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının bugün itibarıyla 3 milyon 680 bin 603 olduğu bilgisini paylaşan Çataklı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bu konuda 'dünyada insanlığın

son kalesi' konumu, insani değerlere, inancına uygun politikası

devam etmektedir. Bir yandan güvenli bölge oluşturulmasıyla

geri dönüşler teşvik edilirken diğer yandan uyum

politikalarımız da planlı şekilde sürdürülmektedir. Burada

birtakım muhaliflerin tezviratlarına karşı en büyük güvencemiz

de aziz milletimizin sağduyusudur. Çok şükür ki 2011'den beri

ülkemizde Suriyeli muhacirler özelinde birilerinin arzu ettiği

çatışma ve kaos ortamı oluşmuş değildir. Bu konuda milletimizin sağduyusu önemlidir.

İnanıyoruz ki ileride çok daha olumlu gelişmelere birlikte tanık olacağız."

Ekimde 270 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirdi

Ekim ayında meydana gelen 226 ölümlü trafik kazasında 270 kişinin hayatını

kaybettiğini, 15 bin 426 yaralanmalı trafik kazasında da 24 bin 754 kişinin yaralandığını kaydeden Çataklı, 2019'un 10 ayında toplam bin 777 ölümlü trafik kazası meydana geldiğini söyledi.

AFAD'ın kasım ayı gündem maddesinin "afet sigortası" olduğunu hatırlatan ve çalışmaların bu kapsamda yürütüleceğini belirten Çataklı, vatandaşlardan afet sigortasına hassasiyet göstermesi gerektiği uyarısında bulundu.

(Sürecek)

Kaynak: AA