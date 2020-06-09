İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır Silvan kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Silvan kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
09.06.2020 09:53 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:18
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Silvan kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Silvan kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Şırnak, Elazığ ve Diyarbakır'da bugünkü operasyonlarda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 6'ya yükseldiği belirtilen açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.
Kaynak: AA