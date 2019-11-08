İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır-Muş-Bingöl illeri ara hattında Şenyayla bölgesinde bölücü terör...

İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır-Muş-Bingöl illeri ara hattında Şenyayla bölgesinde bölücü terör...

İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır-Muş-Bingöl illeri ara hattında Şenyayla bölgesinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla 8 Kasım 2019 tarihinde Diyarbakır ve Tunceli Jandarma...

08.11.2019 10:16 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:21
İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır-Muş-Bingöl illeri ara hattında Şenyayla bölgesinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla 8 Kasım 2019 tarihinde Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca Kıran-5 Operasyonu başlatılmıştır. Bahse konu operasyonda Diyarbakır, Bingöl ve Muş İl Jandarma Komutanlıklarında görevli jandarma komando, JÖH, PÖH ve güvenlik korucularından oluşan 2 bin 625 personel (179) operasyonel tim görev almaktadır" - ANKARA

Kaynak: İHA
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