İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığı timlerince...
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığı timlerince gerçekleştirilen operasyonda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, böylece Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı.
03.11.2019 10:03
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığı timlerince gerçekleştirilen operasyonda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, böylece Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı. - ANKARA
Kaynak: İHA