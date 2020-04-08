İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere yönelik hain terör...
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İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Kulp, 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere yönelik hain terör...

İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere yönelik hain terör örgütü PKK'lı teröristlerin döşedikleri el yapımı patlayıcı sonucu 5 sivil vatandaşımız şehit olmuştur.

08.04.2020 10:43 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:43
İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere yönelik hain terör örgütü PKK'lı teröristlerin döşedikleri el yapımı patlayıcı sonucu 5 sivil vatandaşımız şehit olmuştur. Hainlerin yakalanması için güvenlik güçlerimiz tarafından operasyon başlatılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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