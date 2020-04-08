İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere yönelik hain terör...
İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere yönelik hain terör örgütü PKK'lı teröristlerin döşedikleri el yapımı patlayıcı sonucu 5 sivil vatandaşımız şehit olmuştur.
08.04.2020 10:43 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:43
İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere yönelik hain terör örgütü PKK'lı teröristlerin döşedikleri el yapımı patlayıcı sonucu 5 sivil vatandaşımız şehit olmuştur. Hainlerin yakalanması için güvenlik güçlerimiz tarafından operasyon başlatılmıştır." - ANKARA
Kaynak: İHA