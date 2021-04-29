İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildiİÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren-2 operasyonu kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, aralarında sözde özel güç sorumlusunun da bulunduğu 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren-2 operasyonu kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, aralarında sözde özel güç sorumlusunun da bulunduğu 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eren-2 operasyonu kapsamında, Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince İHA/SİHA, Atak helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, sözde özel güç sorumlusunun da içinde olduğu 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eren-2 Operasyonu'nda, Diyarbakır Lice kırsalında 5 terörist daha etkisiz. Bu ülkenin yiğit evlatları, Kahraman Jandarma'mıza helal olsun" ifadelerini kullandı.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı