İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren-2 operasyonu kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, aralarında sözde özel güç sorumlusunun da bulunduğu 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren-2 operasyonu kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, aralarında sözde özel güç sorumlusunun da bulunduğu 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eren-2 operasyonu kapsamında, Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince İHA/SİHA, Atak helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, sözde özel güç sorumlusunun da içinde olduğu 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eren-2 Operasyonu'nda, Diyarbakır Lice kırsalında 5 terörist daha etkisiz. Bu ülkenin yiğit evlatları, Kahraman Jandarma'mıza helal olsun" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İstanbul'daki otogarda ele geçirilen 5 kilo patlayıcının türü belli oldu
İstanbul'daki otogarda ele geçirilen 5 kilo patlayıcının türü belli oldu
Hesapları 1 ay önce bloke ettiği ortaya çıkan Vebitcoin'in patronu, mağduru kapı aralığından tehdit etmiş
Hesapları 1 ay önce bloke ettiği ortaya çıkan Vebitcoin'in patronu, mağduru kapı aralığından tehdit etmiş
Şırnak ve Hakkari'de, Eren operasyonları başlatıldı
Şırnak ve Hakkari'de, Eren operasyonları başlatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Meral Akşener Ruhsar Pekcan Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Özcan Deniz Merve Dizdar Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Bülent Uygun Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 16:07:57. #1.14#

title