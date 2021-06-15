Diyarbakır'da 22 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı, PKK terör örgütünün silahlı unsurlarını etkisiz hale getirmenin yanı sıra, terör örgütünün en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden sağladığı geliri engellemek maksadıyla narkoterör operasyonlarına da devam ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığı, PKK terör örgütünün silahlı unsurlarını etkisiz hale getirmenin yanı sıra, terör örgütünün en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden sağladığı geliri engellemek maksadıyla narkoterör operasyonlarına da devam ediyor.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 10-11 Haziran 2021 tarihlerinde Lice İlçesi Yalaza, Ortaç, Bağlan ve Kabakaya Mahallelerinde tespiti yapılan 344 noktada icra edilen narko-terör operasyonu sonucunda;

22 milyon kök kenevir bitkisi, 700 bin kök skunk bitkisi, 188 kg toz esrar, 2 kg kubar esrar, 10 adet su motoru, 36 bin metre sulama hortumu ele geçirilirken, 225 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda ele geçirilen 22 milyon kök kenevir bitkisinin imha edilmesi neticesinde 520 ton toz esrar elde edilmesinin önüne geçildi. Ele geçirilen kenevir bitkisinin esrara dönüştürülmesi halinde terör örgütünün 5. 2 Milyar TL finans sağlaması da engellendi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Kaynak: Habermetre