İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice kırsalında jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice kırsalında jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, jandarma komando ve jandarma özel harekat timleri tarafından 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Kaynak: DHA