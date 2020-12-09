İçişleri Bakanlığı: "DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken biri PKK'lı 3 göçmen kaçakçısıyla yakalandı."
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İçişleri Bakanlığı: "DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken biri PKK'lı 3 göçmen kaçakçısıyla yakalandı."

09.12.2020 21:45 | Son Güncelleme: 09.12.2020 21:48
İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken biri PKK'lı 3 göçmen kaçakçısıyla yakalandı.

İçişleri Bakanlığı: "DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken biri PKK'lı 3 göçmen kaçakçısıyla yakalandı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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