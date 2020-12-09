İçişleri Bakanlığı: "DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken biri PKK'lı 3 göçmen kaçakçısıyla yakalandı."
09.12.2020 21:45 | Son Güncelleme: 09.12.2020 21:48
İçişleri Bakanlığı: "DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken biri PKK'lı 3 göçmen kaçakçısıyla yakalandı.
İçişleri Bakanlığı: "DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken biri PKK'lı 3 göçmen kaçakçısıyla yakalandı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe