İçişleri Bakanlığı: "Denetimlere tüm il ve ilçelerde, bizzat valiler, kaymakamlar, belediye...
İçişleri Bakanlığı: "Denetimlere tüm il ve ilçelerde, bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri katılacak.
18.08.2020 15:27 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:35
İçişleri Bakanlığı: "Denetimlere tüm il ve ilçelerde, bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri katılacak." - ANKARA
Kaynak: İHA