İçişleri Bakanlığı: "Denetimler; konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete... İçişleri Bakanlığı: "Denetimler; konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafeler, şehirler arası toplu ulaşım araçları,...

İçişleri Bakanlığı: "Denetimler; konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafeler, şehirler arası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, piknik alanları ve bilumum yaşam alanlarını kapsayacak şekilde planlanacak." - ANKARA

Kaynak: İHA