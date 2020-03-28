İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin açıkladığı...
İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin açıkladığı tedbirlerin detaylarının yer aldığı genelgeyi yayımladı.
28.03.2020 01:30 | Son Güncelleme: 28.03.2020 01:30
İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin açıkladığı tedbirlerin detaylarının yer aldığı genelgeyi yayımladı
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Kaynak: AA