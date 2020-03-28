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Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı, Güncel

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin açıkladığı...

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin açıkladığı tedbirlerin detaylarının yer aldığı genelgeyi yayımladı.

28.03.2020 01:30 | Son Güncelleme: 28.03.2020 01:30
İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin açıkladığı...

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin açıkladığı tedbirlerin detaylarının yer aldığı genelgeyi yayımladı

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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