İçişleri Bakanlığı: "Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilecek...
İçişleri Bakanlığı: "Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilecek hutbeler hiçbir ilave ve çıkartma yapılmadan okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacak.
22.05.2020 22:27 | Son Güncelleme: 22.05.2020 22:27
İçişleri Bakanlığı: "Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilecek hutbeler hiçbir ilave ve çıkartma yapılmadan okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacak."
Kaynak: AA