İçişleri Bakanlığı: Çiftçilerin 'görev belgesi' almasına gerek yok

İçişleri Bakanlığı: Çiftçilerin 'görev belgesi' almasına gerek yokİÇİŞLERİ Bakanlığınca, tam kapanma döneminde 'çiftçi kayıt sistemi belgesi' veya 'çiftçi belgesi'ni ibraz eden çiftçilerin, ayrıca e-başvuru sistemi üzerinden 'çalışma izni görev belgesi' almalarına gerek olmadığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı: Çiftçilerin 'görev belgesi' almasına gerek yok

İÇİŞLERİ Bakanlığınca, tam kapanma döneminde 'çiftçi kayıt sistemi belgesi' veya 'çiftçi belgesi'ni ibraz eden çiftçilerin, ayrıca e-başvuru sistemi üzerinden 'çalışma izni görev belgesi' almalarına gerek olmadığı bildirildi.

Bakanlık, koronavirüsle mücadele kapsamında 29 Nisan'da başlayıp, 17 Mayıs'a kadar devam edecek 'tam kapanma' sürecine ilişkin sıkça sorulan 3 soruya daha cevap verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; tam kapanma dönemi boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında optisyenlik (gözlükçüler) müesseselerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilecek. Göz hekimleri tarafından düzenlenen reçetelerin geçerlilik süresinin 10 gün olması ve tam kapanma süresi içerisinde gözlükleri zarar gören vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından her ilçede bir nöbetçi optisyenlik müessesenin açık olması sağlanacak. Nöbetçi optisyenlik müessesesinin çalışanları; Valilik/Kaymakamlık nöbet listesiyle birlikte 'çalışma izni görev belgesi' formunu manuel düzenlemek ve denetim faaliyetleri sırasında kolluk kuvvetlerine ibraz etmek ile ikametle iş yeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacak.

Ayrıca, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan ve yaptıkları işin doğası gereğince gün içerisinde birden fazla yerde bulunmaları gereken elektrik ve doğalgaz tamir/bakım ekipleri ile veteriner gibi kişilerin, günlük iş planlarını göstermeleri halinde kolluk kuvvetlerince yapılacak denetimlerde ikamet-işyeri güzergah kısıtlamasının yanı sıra bu durumlar da göz önünde bulundurulacak.ÇİFTÇİLERİN GÖREV BELGESİ ALMASINA GEREK YOK

Tam kapanma döneminde tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları kararlaştırıldı. Bu doğrultuda tarımsal üretim faaliyetlerinde bulunduğunu İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınan 'çiftçi kayıt sistemi belgesi' veya Ziraat Odalarınca verilen ve verildiği yılın tasdikini taşıyan 'çiftçi belgesini' ibraz ederek ortaya koyan çiftçilerimizin ayrıca e-başvuru sistemi üzerinden 'çalışma izni görev belgesi' almalarına gerek bulunmamakta. Çiftçilerin, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınan 'çiftçi kayıt sistemi belgesi' veya Ziraat Odalarınca verilen ve verildiği yılın tasdikini taşıyan 'çiftçi belgesini' ibraz etmek, tarımsal üretim faaliyetleri kapsamında kalmak ve tarımsal üretimi gerçekleştirdiği bölge ile ikameti arasındaki güzergah ve zaman dilimiyle sınırlı kalmak kaydıyla, kolluk kuvvetlerince yapılacak denetimlerde başkaca bir belge sunmalarına gerek kalmayacak.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı