İçişleri Bakanlığı: "Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekanları ziyarete...
İçişleri Bakanlığı: "Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekanları ziyarete açılmayacak, türbelerin dış yüzeylerine teması önlemek için en az bir metre mesafe olacak şekilde şerit çekilecek"
22.05.2020 22:25 | Son Güncelleme: 22.05.2020 22:25
İçişleri Bakanlığı: "Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekanları ziyarete açılmayacak, türbelerin dış yüzeylerine teması önlemek için en az bir metre mesafe olacak şekilde şerit çekilecek"
Kaynak: AA