İçişleri Bakanlığı: "Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekanları ziyarete... İçişleri Bakanlığı: "Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekanları ziyarete açılmayacak, türbelerin dış yüzeylerine teması önlemek için en az bir metre mesafe olacak şekilde şerit çekilecek"

İçişleri Bakanlığı: "Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekanları ziyarete açılmayacak, türbelerin dış yüzeylerine teması önlemek için en az bir metre mesafe olacak şekilde şerit çekilecek" Kaynak: AA