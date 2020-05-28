İçişleri Bakanlığı: "Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep,...
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İçişleri Bakanlığı: "Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep,...

İçişleri Bakanlığı: "Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerimizde 29.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 31.05.2020 tarihi saat 24.

28.05.2020 23:30 | Son Güncelleme: 28.05.2020 23:35

İçişleri Bakanlığı: "Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerimizde 29.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 31.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiştir"

İçişleri Bakanlığı: 'Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep,...

Kaynak: İHA

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