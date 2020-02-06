İçişleri Bakanlığı: "Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 155 polis imdat hattına yapılan bir ihbar üzerine...
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İçişleri Bakanlığı: "Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 155 polis imdat hattına yapılan bir ihbar üzerine...

İçişleri Bakanlığı: "Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 155 polis imdat hattına yapılan bir ihbar üzerine durdurulan iki şahsın şüpheli hareketler sergilemesinden kuşkulanan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahıslara yaptıkları sorgulamada, H.D. ve F.

06.02.2020 10:07 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:12
İçişleri Bakanlığı:

: "Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 155 imdat hattına yapılan bir ihbar üzerine durdurulan iki şahsın şüpheli hareketler sergilemesinden kuşkulanan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahıslara yaptıkları sorgulamada, H.D. ve F.K isimli şahısların PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğunu tespit etti. Yapılan araştırma sonucunda, şahısların Nilüfer ilçesinde gömdükleri patlayıcılara da ulaşıldı." - ANKARA

Kaynak: İHA
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