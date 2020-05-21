İçişleri Bakanlığı: "Bugün saat 11.30 itibarıyla başvuru e-devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru...
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İçişleri Bakanlığı: "Bugün saat 11.30 itibarıyla başvuru e-devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru...

İçişleri Bakanlığı: "Bugün saat 11.30 itibarıyla başvuru e-devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek hattı üzerinden son 2.5 saatte toplam onaylanan 65 yaş üzeri başvurusu 29 bin 527'dir.

İçişleri Bakanlığı:
21.05.2020 12:29 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:29

İçişleri Bakanlığı: "Bugün saat 11.30 itibarıyla başvuru e-devlet, İçişleri Bakanlığı, e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Destek hattı üzerinden son 2.5 saatte toplam onaylanan 65 yaş üzeri başvurusu 29 bin 527'dir. Refakatçileri dahil toplam kişi sayısı 62 bin 949'dur." - ANKARA

Kaynak: İHA

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