İçişleri Bakanlığı: "Bugün bir köşe yazısında geçen 'Genel yayılım bitti ama tedbirlerimize devam...
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İçişleri Bakanlığı: "Bugün bir köşe yazısında geçen 'Genel yayılım bitti ama tedbirlerimize devam...

İçişleri Bakanlığı:
02.05.2020 12:04 | Son Güncelleme: 02.05.2020 12:04

İçişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Bugün bir köşe yazısında geçen 'Genel yayılım bitti ama tedbirlerimize devam edeceğiz' cümlesi sayın bakanımıza ait değildir.

İçişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Bugün bir köşe yazısında geçen 'Genel yayılım bitti ama tedbirlerimize devam edeceğiz' cümlesi sayın bakanımıza ait değildir. Yazar ile telefonda yapılan sohbette bu ifadenin bazı uzmanların değerlendirmeleri olduğunun altı ısrarla çizilmiş ve bu sohbetin bir demeç olmaması vurgulanmıştır" denildi.

İçişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, yazılı bir açıklama yaparak bugün bir köşe yazısında geçen "Genel yayılım bitti ama tedbirlerimize devam edeceğiz" ifadesinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ait olmadığını bildirdi. Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bir köşe yazısında geçen "Genel yayılım bitti ama tedbirlerimize devam edeceğiz" cümlesi sayın bakanımıza ait değildir. Sayın yazar ile telefonda yapılan sohbette bu ifadenin bazı uzmanların değerlendirmeleri olduğunun altı ısrarla çizilmiş ve bu sohbetin bir demeç olmaması vurgulanmıştır. Pandemi ile mücadelede rehavetten uzak durulmasının sürekli ifade edildiği bu hassas dönemde, böyle bir söylem ve yaklaşım, Bakanımız tarafından asla kabul edilmemektir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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