İçişleri Bakanlığı: "Bu Seçim Döneminde 9 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti"

İçişleri Bakanlığı: "Bu Seçim Döneminde 9 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, seçim günü yaşanan olaylara ilişkin, "Bu seçim döneminde bin 596 olay meydana gelmiş, 356'sı muhtarlık seçimleri ile ilgilidir.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, seçim günü yaşanan olaylara ilişkin, "Bu seçim döneminde bin 596 olay meydana gelmiş, 356'sı muhtarlık seçimleri ile ilgilidir. Bu olaylarda 495 kişi gözaltına alınmış, 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 919 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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