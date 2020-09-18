İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 'Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu' başlatıldı
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İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 'Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu' başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis'te 747 personelin katılımıyla 'Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 'Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu' başlatıldı
18.09.2020 09:54 | Son Güncelleme: 18.09.2020 09:59

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis'te 747 personelin katılımıyla 'Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı.  

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek' maksadıyla Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nca 'Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu'nun başlatıldığı duyuruldu. Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 44 timde 747 personel görev alıyor.

71 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 71 terörist etkisiz hale getirildi. 38 işbirlikçi yakalandı, 141 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah,mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Yıldırım Operasyonları'nın, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam etttiği bildirildi.


Kaynak: DHA

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