İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis Tatvan kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
20.06.2020 12:22 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:29
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis Tatvan kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis Tatvan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
Kaynak: DHA