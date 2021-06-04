Son dakika haberleri | Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberleri | Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı: "Bitlis Tatvan kırsalında Eren - 11 Operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando, güvenlik korucuları ve jandarma özel harekat birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, dün etkisiz hale getirilen...

Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

BİTLİS - İçişleri Bakanlığı: "Bitlis Tatvan kırsalında Eren - 11 Operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando, güvenlik korucuları ve jandarma özel harekat birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, dün etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Bitlis kırsalında sözde Garzan Eyaleti Tatvan-Hizan alanında sorumlu seviyede faaliyet yürüten Eriş Garzan kod adlı Hikmet Gezici isimli terörist olduğu, Terör Arananlar Listesinde "GRİ" kategoride yer aldığı tespit edildi."

Son dakika haberleri | Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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