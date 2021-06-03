İçişleri Bakanlığı: "Bitlis Tatvan kırsalında dün 2 şehidimizin olduğu Eren 11 Operasyonunda, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı.
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İçişleri Bakanlığı: "Bitlis Tatvan kırsalında dün 2 şehidimizin olduğu Eren 11 Operasyonunda, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı.

İçişleri Bakanlığı: 'Bitlis Tatvan kırsalında dün 2 şehidimizin olduğu Eren 11 Operasyonunda, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı: "Bitlis Tatvan kırsalında dün 2 şehidimizin olduğu Eren - 11 Operasyonunda, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı.

İçişleri Bakanlığı: "Bitlis Tatvan kırsalında dün 2 şehidimizin olduğu Eren - 11 Operasyonunda, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando, güvenlik korucuları ve jandarma özel harekat (JÖH) birliklerince devam eden operasyonda, bugün 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, çıkan çatışmada bir güvenlik korucusu şehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İçişleri Bakanlığı: "Bitlis Tatvan kırsalında dün 2 şehidimizin olduğu Eren 11 Operasyonunda, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. - Haberler
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