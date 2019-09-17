İçişleri Bakanlığı: "Bitlis kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca...

İçişleri Bakanlığı: "Bitlis kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca...

İçişleri Bakanlığı: "Bitlis kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

17.09.2019 03:52
İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "Bitlis kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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