İçişleri Bakanlığı: "Bitlis kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca...
İçişleri Bakanlığı: "Bitlis kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
17.09.2019 03:52
İçişleri Bakanlığı: "Bitlis kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İHA