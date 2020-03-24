İçişleri Bakanlığı: "Bitlis kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi"
İç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında, eylem hazırlığındaki 3 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
24.03.2020 09:54 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:54
İç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında, eylem hazırlığındaki 3 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, eylem hazırlığındaki 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.
Kaynak: AA