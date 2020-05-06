İçişleri Bakanlığı, berber ve kuaförlerin çalışma esaslarıyla ilgili genelge gönderdi
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İçişleri Bakanlığı, berber ve kuaförlerin çalışma esaslarıyla ilgili genelge gönderdi

İçişleri Bakanlığı, berber ve kuaförlerin çalışma esaslarıyla ilgili genelge gönderdi
06.05.2020 19:20 | Son Güncelleme: 06.05.2020 19:20

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "Berber/Güzellik Salonu/Kuaförlerin Açılması" konulu genelge gönderildi.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "Berber/Güzellik Salonu/Kuaförlerin Açılması" konulu genelge gönderildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, genelgeyle tüm dünyada devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetlerinin 21 Mart'ta geçici süreliğine durdurulduğu hatırlatıldı.

Gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler ile Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda berber, kuaför, güzellik salonu/merkezi gibi iş yerlerinin faaliyetlerinin kısıtlanmasına yönelik tedbirler geçtiğimiz 4 Mayıs pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değerlendirildirildiği belirtilen açıklamada, değerlendirmeler sonucu söz konusu iş yerlerinin, Kovid-19 salgının etkileri gözetilerek belirlenecek kurallara uyulması kaydıyla 11 Mayıs'ta faaliyete geçebileceklerine ilişkin karar alındığı bildirildi.

Çalışanlar müşterinin görebileceği şekilde ellerini dezenfekte edecek

Genelgeyle hususlar şu şekilde belirlendi:

"Bu iş yerleri saat 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecek. Bu iş yerlerinde müşterilere randevu sistemiyle hizmet sunumu esas olacak. Bu iş yerleri aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edemeyecek, muhakkak bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde hizmet verebilecek. Randevularda kayma ya da hizmette gecikme olabileceği hususu göz önüne alınarak işyeri içinde en fazla bir müşterinin beklemesine müsaade edilecek. Belirlenen kriterler dışında iş yeri içine müşteri kabul edilmeyecek. Ancak hava şartlarına göre randevusuz gelen müşteriler iş yeri dışında ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmek, maske takmak şartıyla bekleyebilecek.

Bu iş yerleri içine hizmet alan ve bekleyen olmak üzere içeri kabul edecekleri maksimum müşteri sayısını iş yerinin giriş kısmına herkes tarafından görünebilecek şekilde asacak. İş yerinde çalışanlar muhakkak surette maske kullanacak. Müşteriler ise işlem süresince maske kullanacak ancak yapılacak işlemin özelliğine göre maskeyi çıkarabilecek. Müşteriye yönelik işleme başlamadan önce mutlaka müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile zeminin temizliği/dezenfeksiyonu yapılacak, her işlem sonrasında bu temizlik işleminin tekrarlanması sağlanacak. Müşteriye yönelik işleme başlanmadan önce çalışanlar müşterinin görebileceği şekilde ellerini dezenfekte edecek ya da her müşteri için ayrı olmak üzere steril eldiven kullanılacak. Eldiven kullanılacak ise eldiven değişikliğinin yapıldığı müşteriye gösterilecek."

Havlu ve tarak gibi kişisel malzemeler getirilebilecek

Açıklamada, müşteriye hizmet sunulması sırasında kullanılan tüm malzemelerin hizmet sunumuna başlamadan önce temizlik, dezenfeksiyon/sterilizasyon işlemi uygulanacağı ve bu işlemin her müşteri için tekrarlanacağı vurgulanarak, şu bilgilere yer verildi:

"Saç kesimi, yıkama, boyama gibi hizmetler esnasında kullanılan havlu, önlük gibi malzemeler tek kullanımlık malzemeler olacak, ya da her müşteri için ayrı malzeme olması (kişiye özel havlu, önlük) sağlanacak. Hizmet alan müşteri için kullanılan malzemeler gerekli sterilizasyon sağlanmadan kesinlikle başka müşteride kullanılmayacak. İsterlerse kendi kişisel havlu, tarak gibi malzemelerini yanlarında getirebilecekleri hususu randevu aşamasında müşterilere bildirilecek. Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek, ancak sakal traşı makine ile kısaltılma şeklinde yapılabilecek. Kadın kuaförleri ve güzellik merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici süreliğine verilmeyecek, bunların dışındaki faaliyetlere ise devam edilebilecek.

Saç kesimi esnasında yüz ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçların ve kullanılan araç ve gerecin geçici süreliğine temizlenmesi için kullanılan 'ense fırçası'nın kullanımı, (anılan malzemenin dezenfekte edilmesinde yaşanan sıkıntılar ve çok fazla yere/yüzeye temas etmesi nedeniyle) geçici süreliğine durdurulacak. Bu iş yerlerinde yiyecek ve içecek ikramında bulunulmasına geçici süreliğine izin verilmeyecek.

Genelgede iş yerlerinin bulunduğu yerlerden başka illere giden berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yeri sahipleri ve çalışanları, şehir giriş/çıkış kısıtlaması bulunan 24 ile giriş/çıkış yapabilmesine (anılan iş yerlerinden biri ile illiyet bağını gösteren iş yeri ruhsatı, SGK kayıt belgesi belgelerinden birinin ibraz edilmesi şartıyla) seyahat izin belgesi aranmaksızın izin verilecek. Ayrıca bu iş yerlerinde 18-20 yaş arasındaki çalışanlar, 81 ilde uygulanan 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasından, iş yerlerine illiyetlerini gösteren belgeyi ibraz etmeleri halinde başkaca bir işleme gerek kalmaksızın muaf sayılacak."

Kurallara uymayanlara idari para cezası verilecek

Bakanlık 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaförlerin bu kurallar çerçevesinde 11 Mayıs pazartesi günü sabah 09.00 itibarıyla faaliyetlerine başlaması için Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddesi uyarınca gerekli kararların alınmasını istediği aktarılan açıklamada, "Genelgede söz konusu kararlara uymayan vatandaşlara/iş yerlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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