İçişleri Bakanlığı: Belçika uyruklu 9 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi İçişleri Bakanlığı, Belçika uyruklu 9 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Belçika uyruklu 9 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadeleri sürüyor.

Belçika vatandaşı 9 yabancı terörist savaşçı, ülkesine sınır dışı edildi. Böylelikle 11 Kasım 2019'dan bu yana 113'ü AB, ABD ve Avustralya uyruklu olmak üzere toplam 338 yabancı terörist savaşçı, Türkiye'den gönderildi.

Kaynak: AA