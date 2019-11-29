İçişleri Bakanlığı: "Belçika uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi"
İçişleri Bakanlığı, Belçika uyruklu iki yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini bildirdi.
29.11.2019 17:22 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:22
İçişleri Bakanlığı, Belçika uyruklu iki yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda bugün Belçika uyruklu iki YTS'nin ülkelerine sınır dışı edildiği kaydedildi.
Kaynak: AA