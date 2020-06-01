İçişleri Bakanlığı: Batman'da PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi
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İçişleri Bakanlığı: Batman'da PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Batman'da düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK tarafından kayalıkların altına gizlenmiş çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı: Batman'da PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi
01.06.2020 18:07 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:10

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Batman'da düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK tarafından kayalıkların altına gizlenmiş çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Batman Jandarma Komutanlığı'nca Kozluk ilçesi kırsalında kayalıkların altında bölücü terör örgütüne ait silah ve mühimmatların gizlendiği bilgisi üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:  "Bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde kayalıklar altına gizlenmiş şekilde; 3 adet roketatar silahı, 8 adet antitank roketatar mühimmatı, 8 adet roketatar mühimmatı sevk fişeği, 1 adet GP-25 bombaatar silahı, 6 adet 40 milimetre bombaatar mühimmatı, 1 adet el telsizi, 70 metre 2.5 milimetrelik tek hatlı bakır kablo, 50 metre 1.5 milimetrelik tek hatlı bakır kablo, 1 adet üç antenli portatif 3G GSM sinyal kesici, 4 adet adaptörlü sarj cihazı ele geçirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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