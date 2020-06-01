İçişleri Bakanlığı: Batman'da PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Batman'da düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK tarafından kayalıkların altına gizlenmiş çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği açıklandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Batman'da düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK tarafından kayalıkların altına gizlenmiş çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Batman Jandarma Komutanlığı'nca Kozluk ilçesi kırsalında kayalıkların altında bölücü terör örgütüne ait silah ve mühimmatların gizlendiği bilgisi üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde kayalıklar altına gizlenmiş şekilde; 3 adet roketatar silahı, 8 adet antitank roketatar mühimmatı, 8 adet roketatar mühimmatı sevk fişeği, 1 adet GP-25 bombaatar silahı, 6 adet 40 milimetre bombaatar mühimmatı, 1 adet el telsizi, 70 metre 2.5 milimetrelik tek hatlı bakır kablo, 50 metre 1.5 milimetrelik tek hatlı bakır kablo, 1 adet üç antenli portatif 3G GSM sinyal kesici, 4 adet adaptörlü sarj cihazı ele geçirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor."

Kaynak: DHA