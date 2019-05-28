İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist teslim oldu



İÇİŞLERİ Bakanlığı, Batman'da 4 teröristin silahları ile birlikte teslim olduğunu, teröristlerden birinin 2018'de Mardin'de 8 jandarmanın şehit olduğu saldırının faili olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Batman-Hasankeyf ilc¸esi Kelekc¸i ko¨yu¨ kırsalında, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat timlerinin ortak yaptığı operasyonda 4 terörist saklandıkları sığınakta silahlarıyla birlikte teslim olduğu bildirildi. Açıklamada şöyle denildi: "Teslim olan 4 teröristen birinin, 4 Ekim 2018'de Mardin Dargeçit Çelik Köyü Umutlu mahallesinde el yapımı patlayıcı saldırısı sonucu 8 jandarma personelinin şehit olduğu olayın faili, sözde mava grubu sabotajcısı 'Mahir' kod adlı terörist olduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

ANKARA,

Kaynak: DHA