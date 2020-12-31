İçişleri Bakanlığı: Bakanlık işlemlerinin "e-Devlet"ten yapılmasıyla yıllık 4 milyar lira tasarruf sağlandı
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İçişleri Bakanlığı: Bakanlık işlemlerinin "e-Devlet"ten yapılmasıyla yıllık 4 milyar lira tasarruf sağlandı

31.12.2020 16:01 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:04
İçişleri Bakanlığı: Bakanlık işlemlerinin

İçişleri Bakanlığınca yürütülen 306 hizmetin "e-Devlet"ten verilmesiyle yıllık 4 milyar 94 milyon 891 bin 590 lira tasarruf sağlandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca yürütülen 306 hizmetin "e-Devlet"ten verilmesiyle yıllık 4 milyar 94 milyon 891 bin 590 lira tasarruf sağlandığı bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Temmuz 2017'de 51 olan e-Devlet'ten verilen hizmet sayısının, yüzde 600 artışla 306'ya ulaştığı belirtildi.

Bakanlık tarafından sunulan e-Devlet hizmetleriyle yıllık 11 milyar 821 milyon 63 bin 742 işlemin elektronik ortama taşındığı ve bu sayede 4 milyar 94 milyon 891 bin 590 lira tasarruf sağlandığı ifade edilen paylaşımda, 2021'de yine Bakanlığın yürüttüğü 45 hizmetin daha e-Devlet'e taşınmasının planlandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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