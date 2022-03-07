İçişleri Bakanlığı: Bakanlığımız bünyesinde kadın personel sayısı katlanarak artıyor

İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kadın Kaymakamların oranı yaklaşık 3 kat arttı. Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, AFAD, Göç İdaresi ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nde de kadın personel oranında yükseliş kaydedildi" denildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle yayımlanan açıklamada, bakanlık bünyesinde çalışan kadın personel sayısındaki artışa dikkat çekilerek, "Bakanlığımızdaki kadın personel sayısı, günden güne artan bir grafik çiziyor. Geride kalan 5 yılda, gerek Kadın Kaymakam oranında gerekse Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, AFAD, Göç İdaresi ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri bünyesinde görev yapan kadın personel oranında önemli artışlar göze çarpıyor. Kadın Kaymakam sayısı 2016 yılında 32 iken 2022 yılında 3 kat artışla 101'e çıktı. Benzer tablo, Emniyet Hizmetleri sınıfında da mevcut. Emniyet Hizmetlerinde, 2016 yılında toplam kadın personel sayısı 15 bin 38 iken 2022 yılında 24 bin 413'e yükseldi. Aynı dönemde, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki kadın subay/astsubay artışı yaklaşık 2 buçuk kat, Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki kadın subay/astsubay artışı ise 6 kat oldu. 2016 yılından 2022 yılına; Jandarma Hizmetleri kadın subay/astsubay sayısı 709'dan 2 bin 229'a; Sahil Güvenlik Hizmetleri kadın subay/astsubay sayısı 16'dan 101'e yükseldi" denildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Göç İdaresi Başkanlığı bünyesinde 2016 yılında 422 kadın personel görev yaparken, 2022 yılında bu sayı 3 bin 116'ya yükseldi. 2016 yılında Göç Başkanlığı'nda yüzde 12 olan kadın personel oranı 2022'de yüzde 24'e yükseldi. AFAD Başkanlığı'nda 2016 yılında 967 kadın personel bulunmaktayken 2022 yılında bu sayı 1057'ye yükseldi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde de kadın personel sayısında artış sürüyor. 2016 yılında 3 bin 614 olan kadın personel sayısı 2022 yılında 4 bin 470'e yükseldi. Bağlı kuruluşlardaki gibi Bakanlığımızın Genel İdare Hizmetleri sınıfında da benzer yükselişin olduğu görülüyor. 2016 yılında Genel İdare Hizmetleri sınıfında kadın personel oranı yüzde 32,75 iken 2022 yılı sonu itibariyle yüzde 38,18'e yükseldiği görülüyor." (DHA)