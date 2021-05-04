İçişleri Bakanlığı Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı (1)

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2021 Nisan ayında kırsal alanda 9'u büyük, 34'ü orta çaplı olmak üzere 9 bin 341 operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde yürüttüğü faaliyetleri ortadan kaldırmaya dönük hücre yapılanması ve...

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2021 Nisan ayında kırsal alanda 9'u büyük, 34'ü orta çaplı olmak üzere 9 bin 341 operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde yürüttüğü faaliyetleri ortadan kaldırmaya dönük hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 1418 operasyon yapılmıştır." dedi.

Çataklı, Bakanlık Konferans Salonu'nda "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

Geçen yılın başından bu yana salgınla mücadele edildiğini belirten Çataklı, tam kapanma döneminde olunduğunu hatırlattı.

Çataklı, tam kapanma döneminde hedeflerinin vaka sayılarını 5 binli seviyelere çekebilmek olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şimdiden 63 bin seviyesinden 25 bin rakamlarını görmüş olmamız da bize umut vermektedir. Tam kapanma ile ilgili olarak daha önceki kısıtlamalardan elde ettiğimiz tecrübelerle bazı yeni adımlar da attık. Gerek seyahat izinleri olsun gerek meslek gruplarına göre tanınan muafiyetlerde olsun geçiş sürecini 8 güne yayarak yönetmeye çalıştık. Daha önce e-başvuru üzerinden seyahat belgesi vermek üzere tecrübe ettiğimiz ve başarılı olduğumuz yöntemi, çalışma izinleri açısından da vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Önceden düzenlenmiş olan tüm belgeleri 2 Mayıs 2021 tarihine kadar geçerli kıldık."

E-başvuru sistemine girişte ilk günlerde yaşanabilecek sorunlardan kaynaklı mağduriyet oluşmaması için genelgenin ekindeki görev belgesinin "manuel" olarak doldurulup 7 Mayıs cuma gününe kadar kullanılabilmesi imkanını da getirdiklerini hatırlatan Çataklı, şöyle devam etti:

"Elbette ki yığılmalar dolayısıyla zaman zaman aksaklık yaşanmış olabilir ama ifade ettiğim gibi burada da görev belgesinin manuel doldurulması konusunda tanıdığımız esneklikle bu sorunun da önüne geçmiş olduk. Salgın ile mücadele kapsamında 2021 yılı nisan ayında valilikler ve kaymakamlıklar tarafından 11 milyon 463 bin 48 denetim gerçekleştirilmiş, ayrıca 73 bin 650 ihbar ve şikayet üzerine kontroller yapılmıştır. Burada önemli olan, 17 günün sonunda aziz milletimizin yaptığı fedakarlığın karşılığını alabilmektir. Bu da hepimizin elindedir. Bu işin ciddiyetinin en önemli delili, kaybettiğimiz sevdiklerimiz, yakınlarımız, her yaştan ve her kesimden kaybettiğimiz insanımızdır. Bu noktada sosyal medyada yapılan tezviratlara, açıkça ifade edeyim fitne çalışmalarına, aşı karşıtlığı, maske karşıtlığı gibi hiçbir bilimsel veriye dayanmayan tamamen spekülatif ve devlete olan inancı sarsmaya dönük çalışmalara da itibar edilmemesini istirham ediyoruz."

"Hepimizin üzerine düşen bir görevdir"

Çataklı, son bir aylık periyotta Türkiye'deki fay hatlarında 4 ve civarı büyüklükte hasar vermeyen ancak uyarı niteliğinde olan depremlerin sayısının görece arttığını belirtti.

Bunun bilimsel yorumunu, bilim insanlarının sağlıklı şekilde yapacağını dile getiren Çataklı, şu bilgileri verdi:

"Ancak toplum olarak buradan bir uyarı almak, öyle sanıyorum ki hepimizin üzerine düşen bir görevdir. Bu yılı Afet Eğitim Yılı olarak belirledik ve bir kampanya başlattık. Hedefimiz 51 milyon vatandaşımıza ulaşabilmektir. Halihazırda 7,7 milyon vatandaşımız, yüz yüze ve çevrim içi olarak bu eğitimleri aldılar. Afet eğitimi içerikli videolarımızın izlenme sayısı da 4,8 milyona ulaştı. Mobil simülasyon tırımızla 56 bin kişiye ulaştık. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarından mülki idare amirlerimize, muhtarlarımızdan muhtarlık azalarımıza kadar, toplumun pek çok kesimine afet eğitimi verdik. 176 üniversite, 13 bakanlık, 14 spor federasyonu, 10 sendika ile kamu bankaları ve kamu kurumlarıyla da afet eğitim protokolleri imzaladık."

İç güvenlik operasyonları

Çataklı, "İç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2021 Nisan ayında kırsal alanda 9'u büyük, 34'ü orta çaplı olmak üzere 9 bin 341 operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde yürüttüğü faaliyetleri ortadan kaldırmaya dönük hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 1418 operasyon yapılmıştır." diye konuştu.

Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı Arananlar Listesinde kırmızı kategoride aranan, sözde Botan saha sorumlusu "Özgür Gabar" kod adlı Fırat Şişman'ın 8 Nisan'da yaralı, sözde orta saha karargahında kadın sorumlusu "Nujin" kod adlı Suna Taş'ın 29 Nisan'da ölü, yeşil kategoride aranan "Soreşger Herekol" kod adlı Mazlum Taşkın'ın 28 Nisan'da ikna yoluyla teslim olarak ele geçirildiğini aktaran Çataklı, "Turuncu kategoride aranan sözde cephane birim sorumlusu 'Fırat Şah' kod adlı İbrahim İldeniz 8 Nisan'da ölü olarak, sözde 'Kendal' alan sorumlusu 'Dara Zagros' kod adlı Abdulsıttar Özer 14 Nisan'da sağ olarak, sözde 'Lice bölgesi' kadın sorumlusu 'Berfin Viyan Rojhilat' kod adlı Latife Hanibi 29 Nisan'da ölü olarak, gri kategoride aranan 'Gülbahar Avent' kod adlı Eser Dilan Silinsin 29 Nisan'da ölü olarak ele geçirilmiştir." dedi.

Listede olmayan ancak sözde sorumlu düzeyde olduğu tespit edilen sözde özel güç sorumlusu "Bese" kod adlı Aynur Ulugana'nın 29 Nisan'da ölü olarak ele geçirildiğini belirten Çataklı, "Burada kod isimlerini ve gerçek isimleri vermemizin bir sebebi, bu örgütün, insanlara nasıl kimliklerini unutturduğunu, anne babalarının koyduğu isimleri bile değiştirip onları nasıl kimliksiz hale getirmeye çalıştığını göstermek, özgürlük vadeden bu örgütün insanları nasıl köleleştirdiğini göstermek içindir." ifadelerini kullandı.

Nisan ayında, toplam 8 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu 115 terörist, 16'sı ölü, 2'si yaralı, 72'si sağ, 25'i teslim olarak etkisiz hale getirildiğini bildiren Çataklı, "Etkisiz hale getirilen teröristlerden 66'sı PKK/KCK, 49'u ise DEAŞ terör örgütü mensubudur. Ayrıca terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 527 şüpheli gözaltına alınmış, 448 kişi tutuklanmıştır. Yapılan tüm terör operasyonları neticesinde nisan ayında, 248 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 96 ağır ve uzun namlulu silah, 47 mayın/EYP, 57 el bombası, 270 kilogram patlayıcı madde, 11 bin 175 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir." dedi.

Çataklı, nisan ayında İstanbul otogarındaki bombalı eylem girişi dahil olmak üzere 25 terör eyleminin engellendiği bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"1 Ekim 2020'de başlayıp 15 Nisan 2021'de tamamlanan 286 barınma alanına yönelik 7 bin 424 operasyon planlanmış, planın üstüne çıkılarak 8 bin 536 operasyon yapılmıştır. 15 Nisan 2021 itibari ile 287 barınma alanına yönelik başlayan ilkbahar-yaz operasyonlarında şu ana kadar 912 operasyon gerçekleştirilmiştir.

Bildiğiniz gibi 2020'de, 15 Temmuz'un en genç şehidi Halil İbrahim Yıldırım'ın anısına icra edilen 'Yıldırım Operasyonları' tamamlanmış, 11 Ocak itibari ile şehit Eren Bülbül'ün anısına başlatılan 'Eren Operasyonları' da 14 ayrı bölgede devam etmektedir. PKK aynı zamanda ve büyük bir uyuşturucu ticareti şebekesi olduğu için hemen her operasyonda gerek esrar, gerekse Avrupa'dan gelen sentetik uyuşturucu tarzı zehirlere rastlamak bizim için olağan hale gelmiştir. İnşallah PKK tamamen çökertildiğinde ki çok yakın bir gelecekten bahsediyoruz, Ortadoğu gibi Avrupa da uyuşturucu ve terör anlamında rahat bir nefes alacaktır."

Uyuşturucu ile mücadele

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında nisan ayında gerçekleştirilen 16 bin 453 operasyonda 23 bin 306 kişinin gözaltına alındığını ve 1919 kişinin tutuklandığını aktaran Çataklı, "Operasyonlarda 2 ton 465 kilogram esrar, 89 kilogram skunk, 895 kilogram eroin, 8 kilogram kokain, 182 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 167 kilogram metamfetamin, 1 kilogram afyon,182 bin 988 adet ectasy, 359 bin 441 adet captagon, 208 bin 650 adet sentetik ecza, geçen aya göre tam 23 kat artışla 263 bin 153 kök kenevir ele geçirilmiştir. Narkotik ihbarları için kendi yazılımcılarımızın geliştirdiği uyuma uygulamasında bu yıl 500 bin hedefimiz var. Halihazırda indirme sayımız 427 bin 240, bu uygulama üzerinden gelen ihbar sayısı 28 bin 390'dır." diye konuştu.

Çataklı, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik, "Nisan ayında gerçekleştirilen 1630 operasyonda 2 bin 472 kişi gözaltına alınmış, 42 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda 647 bin 680 litre kaçak akaryakıt, 58 bin 544 litre kaçak alkollü içki, 388 bin 326 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir." dedi.

Kadına karşı şiddet

Aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarına ilişkin Çataklı, şöyle konuştu:

"Nisan ayında 17 kadın yaşamını yitirmiştir. İçişleri Bakanlığı olarak bu konu, öncelikli gündem maddelerimizden biridir. Bunun için hem şikayet kanallarının sayısını arttırdık hem personel eğitimlerimizi arttırdık hem de tedbir yöntemlerimize yenilerini ilave ettik ki bin kelepçe kapasiteli yeni elektronik kelepçe izleme merkezimiz bunlardan bir tanesidir. Ayrıca 24 Mart 2018 itibari ile hayata geçirilen ve sadece kadınların kullanabildiği KADES uygulamasında şu ana kadar 2 milyon 226 bin 465 indirilme sayısına ulaştık. Uygulama ile bugüne kadar 125 bin 47 ihbar alındı. Bunlar içinde asıllı ihbar dediğimiz gerçek ihbarlar yüzde 50 gibi önemli oranı gösteriyor ki yaklaşık 62 bin tehlikeli olaya sadece KADES programı sayesinde müdahale etmiştir.

Birtakım mahfillerin İstanbul Sözleşmesi tartışmalarını merkeze alarak ürettiği "karakolların aile içi şiddet başvurularını almadığı" iddiasının tamamen provakatif ve yalan olduğunu da rakamlarla ortaya koyduk. Ayrıca şunu ifade etmem gerekir ki 81 ilde mevcut bulunan aile işi şiddetle mücadele büro amirliklerini ilçe düzeyine yayarak 1005 yeni büro açmışken, buralara yeni personel almışken, bu personeli bu konuda eğitmişken böylesine bir yalanı servis etmek, kadına şiddet konusunu birilerinin nasıl siyaset malzemesi olarak gördüğünün de delilidir."

Asayiş suçları azaldı

Çataklı, nisan ayında bir önceki aya göre; yankesicilik olaylarında yüzde 33,2, evden hırsızlıkta yüzde 14,4, gasp olaylarında yüzde 13,1, otodan hırsızlık olaylarında yüzde 12, kapkaç olaylarında yüzde 5 azalış görüldüğünü belirterek, motosiklet hırsızlığı olay sayısının ise yüzde 14,8 arttığını ifade etti.

Siber suçlar

İnternet ortamında işlenen suçlara ilişkin de bilgi veren Çataklı, nisan ayında 12 bin 858 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığını söyledi. Çataklı, tespit edilen 5 bin 468 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını, gözaltına alınan 163 kişiden 10'unun tutuklandığını kaydetti.

Çataklı, nisan ayında 2 bin 124'ü denizlerde olmak üzere toplam 10 bin 808 düzensiz göçmen ve 550 organizatörün yakalandığını ifade etti.

Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının 436 bin 947olduğunu belirten Çataklı, bugün itibarıyla Türkiye'de kayıt altına alınan Suriyeli sayısına ilişkin "Birilerinin bilinçsizce, gelişigüzel ve tamamen art niyetli olarak verdiği gibi 8 milyon falan değil, 3 milyon 670 bin 342 kişidir." dedi.

Nisan ayında kamu düzeni ve huzuru bozmaya yönelik eski klişelerin ve yalanların yeni makyajlarla servis edildiğine şahit olduklarını dile getiren Çataklı, kendini uzman olarak tanıtan bilgisiz ve yetkisiz kimselerin resmi veriye dayanmayan, devleti ve kamu kurumlarını yok sayan sosyal medya hezeyanlarına itibar edilmemesini istedi.

Trafik verileri

2021 yılı nisan ayında meydana gelen 126 ölümlü trafik kazasında 147 kişi kaza yerinde hayatını kaybettiğini, 11 bin 70 yaralanmalı trafik kazasında 15 bin 672 kişinin yaralandığını ve 12 yayanın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirten Çataklı, 2021 yılının ilk 4 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre ölümlü trafik kazası sayısının 477'den yüzde 7 azalışla 445'e, olay yeri can kaybının ise 541'den 540'a düştüğünü söyledi.

Çataklı, trafik kazalarında yaralı sayısının 60 bin 970'den yüzde 2 azalışla 60 bin 53'e, olay yeri yaya can kaybının da 89'dan yüzde 22 azalışla 69'a gerilediğini dile getirdi.

Trafik güvenliğinde son yıllarda elde edilen başarının uluslararası ölçüde yüksek bir seviyede olduğunu belirten Çataklı, Türkiye'nin, birleşmiş milletlerin 2011-2020 arasında trafik kazalarındaki can kayıplarını yüzde 50 azaltma hedefini tutturan dünyadaki iki ülkeden biri olduğunu vurguladı.

1-7 Mayıs tarihleri arasının Trafik Haftası olduğunu hatırlatan Çataklı, bakanlık olarak trafik kazalarına bağlı can kayıplarını azaltmak için çalıştıklarını bu yönde bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık verdiklerini kaydetti.

Sigara yasağı söz konusu değil

"Sigara yasağına" ilişkin iddiaları da AA muhabirine değerlendiren Çataklı, market tedbirlerine yönelik son yayınlanan genelgede, sigara yasağına ilişkin bir kısıtlama olmadığını belirtti.

Çataklı, bu yöndeki tezviratların sosyal medya dedikodusundan ibaret olduğunu söyledi.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan