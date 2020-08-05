İçişleri Bakanlığı Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı (2)
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İçişleri Bakanlığı Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı (2)

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Hatay Baro Başkanı'nın, hem salgın ile mücadele hem de genel güvenliğin temini için kanunun verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde görevini yapmak isteyen polisimize karşı tavrını ve sonrasında hiçbiri gerçeğe uymayan...

İçişleri Bakanlığı Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı (2)
05.08.2020 14:21 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:56

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Hatay Baro Başkanı'nın, hem salgın ile mücadele hem de genel güvenliğin temini için kanunun verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde görevini yapmak isteyen polisimize karşı tavrını ve sonrasında hiçbiri gerçeğe uymayan açıklamalarını kınıyoruz." dedi.

Çataklı, Bakanlıkta düzenlediği Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda temmuz ayında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Asayiş uygulamasında polislere kimliğini göstermemesi üzerine kimlik tespiti için emniyete götürülmek istenen Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez ile polisler arasında yaşanan tartışmaya değinen Çataklı, 29 Temmuz'da meydana gelen olayda polisler ile Dönmez arasında geçen diyaloğu anlattı.

Çataklı, olaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"??Hadisenin yaşandığı günden itibaren kamuoyunda süregelen tartışmalarda, Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu'nun 4/A maddesinin 3. fıkrasına atıf yapılmaktadır. ?Kolluk, bir kişiye kimliğini, durdurma yetkisinin doğduğu hallerde (m. 4/A-3) ya da genel olarak kolluk görevini yerine getirirken (m. 4/A-8) sorabilir. Zikredilen Kanun'un 4/A maddesi, 'Durdurma ve Kimlik Sorma' başlığını taşımakta olup ilk 7 fıkrası 'durdurma' halini, 8. fıkrası ise 'kimlik sorma' halini düzenler. ??3. fıkradaki 'Polis, durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirir ve durdurma sebebine ilişkin sorular sorabilir, kimliğini veya bulundurulması gerekli diğer belgelerin ibraz edilmesini isteyebilir.' hükmü, durdurma yetkisi çerçevesinde kimlik sormayı düzenlemektedir. ??Kanunun TBMM'de kabul edilen madde gerekçesi durdurma yetkisini açıklayan fıkradan sonra 'Maddenin devamında polisin kimlik sorma yetkisi düzenlenmektedir' denilmektedir. ?Aynı maddenin 8. fıkrasında ise 'Polis, görevini yerine getirirken, kendisinin polis olduğunu belirleyen belgeyi gösterdikten sonra kişilere kimliğini sorabilir. Bu kişilere kimliğini ispatlamaları hususunda gerekli kolaylık gösterilir.' hükmüyle genel olarak görevini yerine getirirken kimlik sorma yetkisini düzenlemiştir.??

Söz konusu olayda bir durdurma fiili söz konusu değildir, polislerin kimliğiyle ilgili de bir sorun ve şüphe bulunmamaktadır. Baro Başkanı'nın talebi ise doğrudan doğruya yazılı kararın kendisidir. Polisin rutin denetlemesi sırasında kimlik sorma eyleminde böyle bir yükümlülüğünün olmadığı, bahsi geçen fıkralardan açıkça anlaşılmaktadır. ??Anılan maddenin 9. fıkrasında da 'Belgesinin bulunmaması, açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması dolayısıyla ya da sair surette kimliği belirlenemeyen kişi tutularak durumdan derhal Cumhuriyet savcısı haberdar edilir. Bu kişi, kimliği açık bir şekilde anlaşılıncaya kadar gözaltına alınır ve gerekirse tutuklanır.' denilmektedir. Hadisenin sonrasında yaşananlar da bu yasal çerçeveye uygun olarak cereyan etmiştir."

"Gözaltı işlemi uygulanmadı"

??Hatay Baro Başkanı Dönmez'in, "Savcı kararı olmadan karakolda 4 saat süreyle gözaltında tutulduğu" iddiasının ise açık bir yanıltma olduğunu belirten Çataklı, Dönmez'in, görevli polislerden şikayetçi olması üzerine polislerin de görev yapmalarını engellediği gerekçesiyle kendisinden şikayetçi olduğunu ve ifadelerinin alındığını söyledi.

Çataklı, açıklamasına şöyle devam etti:

"Hatay Baro Başkanı, karakola saat 21.45'te getirilmiş ve 00.50'de karakoldan ayrılmıştır. Yani içeride tam 3 saat 5 dakika kalmıştır. Ancak buradaki tutarsızlık, sadece süreyle ilgili de değildir. Şahsın beyanında eksik olan kısım şudur ki kendisi karakola 3 avukatla birlikte gelmiştir ve karakol amirinin odasında bu kişilerle birlikte ifade öncesinde hazırlık yapmıştır, 23.12'de ifade vermeye başlamış ve tam 5 sayfa yazılı ifade vermiştir. Karakolda kendisine herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmamıştır."

"Kurumlarımız elbette ki yasal haklarını kullanacak"

Polisin kimlik sormasına ilişkin yasal mevzuatın açık olduğunu ifade eden Çataklı, 175 yıllık mazisiyle dünyadaki emsalleri arasında yüksek bir noktada bulunan Türk Polis Teşkilatına, kimlik sormanın usul ve esasları hakkında had bildirmeye çalışmanın, hakkaniyetli bir yaklaşım olmadığını bildirdi.

Çataklı, şunları söyledi:

"???Hatay Baro Başkanı'nın, hem salgın ile mücadele hem de genel güvenliğin temini için kanunun verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde görevini yapmak isteyen polisimize karşı tavrını ve sonrasında hiçbiri gerçeğe uymayan açıklamalarını kınıyoruz. ???Mer'i hukuku tanımayarak kendisi için imtiyaz arayan, hukuka ve kanunun gereklerine, yaptığı işin önemi ve sorumluluğuna uygun davranmayan ilgili baro başkanına yaptıkları açıklama ve attıkları imza ile desteklerini ortaya koyan baro başkanlarına da kanunlardaki en büyük imtiyazın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Türk polisini zan altında bırakmaya çalışan ilgili baro başkanı hakkında kurumlarımız elbette ki yasal haklarını kullanacaktır."

Polislere, görevlerini yerine getirirken kendilerini aşağılayan, görevlerini yapmalarını engelleyen ilgili baro başkanına karşı vazgeçmedikleri nezaket, sabır ve görevlerini hukuk çerçevesinde yapma anlayışlarından dolayı teşekkür eden Çataklı,? ülkenin huzuru, refahı, asayişi, güvenliği ve kamu düzeninin tesisi için fedakarca çalışan Türk polisinin hukuk ve demokrasiye sadakatle bağlılığını, ?bu ilkeler çerçevesinde daima milletin ve ülkenin hizmetinde olacağını ifade etti.

"Mangal konusuna ilişkin çalışma yürütülüyor"

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çataklı, orman yangınlarının nedenleri arasında gösterilen mangal yakma konusuna ilişkin bir çalışmanın yürütüldüğünü, çalışmanın tamamlanmasının ardından açıklanacağını söyledi.

Çataklı, Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin adli ve idari soruşturmaların devam ettiğini, Van'daki çığ olayı hakkında ise ön incelemenin tamamlandığını ve başlatılan soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Kovid-19 hastaları sıkı takip edilecek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan kişilerin takibine yönelik soruya Çataklı, "Testi pozitif çıkanların adresleri alınıyor zaten. Bu adresleri değişik kanallarla, zaman zaman telefonla arayarak zaman zaman bizzat gidip kontrol ederek yoğun bir denetim yapmak suretiyle bulundukları ikametten ayrılmamalarının temini için yoğun bir çaba sarf edilecek. Günlük yapılacak toplantılarla da her birinin durumu değerlendirilecek. Sıkı bir takip sistemi kuracak arkadaşlarımız bununla ilgili." yanıtını verdi.

Çataklı, İzmir'in Çeşme ilçesinde Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darbedildiği iddiasına ilişkin soruşturma hakkındaki soru üzerine, soruşturmanın devam ettiğini ve soruşturmanın selameti için detay verilmemesinin uygun olacağını söyledi.

(Bitti)

Kaynak: AA

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