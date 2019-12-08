İçişleri Bakanlığı: Avustralya uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, Avustralya uyruklu yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.
08.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 08.12.2019 10:10
İçişleri Bakanlığı, Avustralya uyruklu yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü kaydedildi.
Bu kapsamda Avustralya uyruklu YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği belirtildi.
Kaynak: AA