İçişleri Bakanlığı, aranan 2 bin 682 şahsı ve 140 düzensiz göçmeni yakaladı

07.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:53

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde gerçekleştirdiği Aranan Şahıslar Operasyonunda toplam 2 bin 682 şahıs, Göçmen Kaçakçılığı Uygulamasında ise 140 düzensiz göçmen yakaladı.



İçişleri Bakanlığı Koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde bulunan aranan şahısların yakalanarak süratle adalete teslim edilmelerinin sağlanması ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla,dün ülke genelinde eş zamanlı 'Aranan Şahıslar Operasyonu' ile Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay illerinde Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması yapıldı. Yapılan operasyon ve uygulamalarda, 8 bin 278 ekip, 32 bin 76 personel ve 162 dedektör köpek yardımı ile 5 bin 114 ikamette arama yapıldı.



Aranan 2 bin 682 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi



Operasyonlar sonucunda yakalananlar arasında; 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 591 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 311 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 80 şahıs, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 29 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs olmak üzere; bin 17'si hükümlü bin 665'i yakalama emri ile aranmakta olan, toplam 2 bin 682 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.



Adli mercilere sevk edilenler arasında adam öldürme suçundan 12, hırsızlık suçundan 253, yaralama suçundan 274, cinsel suçlardan 52, yağma suçundan 38, dolandırıcılık suçundan 87, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 95, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan 33, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan 5, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 5, yoklama kaçağı/bakaya suçundan 64 kişi bulundu. Ayrıca, 4'ü çocuk olmak üzere, kayıp olarak aranan 15 şahıs bulundu.



174 araca idari yaptırım uygulandı



Operasyonda, 35 bin 689 şahıs ve 10 bin 743 araç sorgulandı. 174 araca idari yaptırım uygulandı.81 ilde eş zamanlı yapılan operasyon sonucunda; 10 adet av tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 87 adet mermi, 1 kesici/delici alet, 3 kurusıkı tabanca,3 gram eroin, 8 adet uyuşturucu hap, 5 bin 560 adet kaçak sigara, 2,63 gram esrar, 800 gram captagon ele geçirildi.



140 kaçak göçmen yakalandı



Ayrıca Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay illerinde yapılan Göçmen Kaçakçılığı uygulamasında 63'ü Suriye, 65'i Afganistan, 5'i Pakistan 4'ü Irak ve 3'ü Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 140 kaçak göçmen yakalandı. - ANKARA

Kaynak: İHA