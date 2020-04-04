İçişleri Bakanlığı araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelge yayımladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İçişleri Bakanlığı araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelge yayımladı - Haberler
Zonguldak, Güncel

İçişleri Bakanlığı araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelge yayımladı

İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelgeyi valiliklere gönderdi.

04.04.2020 21:00 | Son Güncelleme: 04.04.2020 21:00
İçişleri Bakanlığı araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelge yayımladı

İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelgeyi valiliklere gönderdi.

Genelgede, Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş ve çıkışların sınırlandırıldığı hatırlatıldı.

Uygulamaya ilişkin istisnalara yer verilen genelgede Seyahat İzin Belgesi alabilecek kişiler şu şekilde sıralandı:

"- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya önceden alınmış doktor randevusu, kontrolü olanlar.

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar.

Ölüm nedeni Kovit-19 olanlar hariç 4 kişiyi geçmemek şartıyla cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar.

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar.

Ceza infaz kurumlarından salıverilenler

Yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar."

İzin belgesi özel araçlarda, yolcu sayısıyla sınırlı

Genelgeye göre, Seyahat İzin Belgesi isteyen kişiler, İçişleri Bakanlığına ait "Alo 199" hattı ile "İçişleri Bakanlığı E- Başvuru" sistemi üzerinden talepte bulunabilecekleri gibi valilik ve kaymakamlıklardaki Seyahat İzin Kurullarına doğrudan başvuru da yapabilecekler.

Seyahat İzin Belgeleri çıkış illerinden tek gidiş veya gidiş/geliş şeklinde düzenlenecek. Seyahat İzin Belgeleri tek gidiş için düzenlenecek ise 36 saate kadar, gidiş geliş amacıyla düzenlenecek ise 72 saate kadar geçerli olacak.

Seyahat İzin Belgeleri, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartıyla kullanılabilecek.

Evden çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların seyahat edebilmeleri için düzenlenen Seyahat İzin Belgeleri, kısıtlı şehirlerden giriş ve çıkışlar için de geçerli olacak.

Terhis olan askerlerin gideceği yerlere ulaşmaları için Valilikler tarafından, ilgili askeri birliklerle koordinasyon içinde gerekli tedbirler alınacak.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul'da metro seferlerine koronavirüs düzenlemesi Haberler
İstanbul'da metro seferlerine koronavirüs düzenlemesi
Türkiye'de 6 ilde 9 yerleşim yeri daha karantinaya alındı Haberler
Türkiye'de 6 ilde 9 yerleşim yeri daha karantinaya alındı
Türkiye'de koronavirüs 501 can aldı, vaka sayısı 23 bini aştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 501 can aldı, vaka sayısı 23 bini aştı
İçişleri, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi Haberler
İçişleri, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek Haberler
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek
Tüm Türkiye'nin konuştuğu Yasin'den güzel haberler var Haberler
Tüm Türkiye'nin konuştuğu Yasin'den güzel haberler var
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi
Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı
Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı
İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü
İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü
'Maskeler pahalı' dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı
"Maskeler pahalı" dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı
Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı
Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü
Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı
Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı
İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler
İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler
Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken görüntü
Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken...
CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi
Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı
Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil
Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu
Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi
Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi
Bakan Koca, 'Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Bakan Koca, "Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi
Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı
Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı
Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Abdulhamit Gül Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Polat Fahrettin Koca Kıvanç Tatlıtuğ Nurgül Yeşilçay
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Twitter Antalya Zonguldak
Şu an buradasınız: İçişleri Bakanlığı araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelge yayımladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 21:20:55. #1.15#
title