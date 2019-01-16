İçişleri Bakanlığı: "Ankara Mamak İlçesinde 15.01.2019 Tarihinde Kuyumcu Soygununa İlişkin Adli...
IHAAW100221-GEN/16-01-2019- İçişleri Bakanlığı: "Ankara Mamak ilçesinde 15.01.2019 tarihinde kuyumcu soygununa ilişkin adli delil niteliğindeki görüntülerin deşifre edilmesinde sorumluluğu bulunanlarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığınca soruşturma açılmıştır.
IHAAW100221-GEN/16-01-2019
- İçişleri Bakanlığı: "Ankara Mamak ilçesinde 15.01.2019 tarihinde kuyumcu soygununa ilişkin adli delil niteliğindeki görüntülerin deşifre edilmesinde sorumluluğu bulunanlarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığınca soruşturma açılmıştır." 16.01.2019 10: 02: 21 TSI
NNNN - ANKARA
Kaynak: İHA