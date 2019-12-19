İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerinin sürdüğü bildirildi.
19.12.2019 21:30 | Son Güncelleme: 19.12.2019 21:30
İçişleri Bakanlığı, yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerinin sürdüğü bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda, Almanya uyruklu YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği kaydedildi.
Kaynak: AA