İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
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İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerinin sürdüğü bildirildi.

19.12.2019 21:30 | Son Güncelleme: 19.12.2019 21:30
İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerinin sürdüğü bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, uyruklu YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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