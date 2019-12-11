İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, Almanya uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.
11.12.2019 21:02 | Son Güncelleme: 11.12.2019 21:02
İçişleri Bakanlığı, Almanya uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda Almanya uyruklu 2 YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği kaydedildi.
Kaynak: AA