İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
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İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, Almanya uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.

11.12.2019 21:02 | Son Güncelleme: 11.12.2019 21:02
İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu 2 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda Almanya uyruklu 2 YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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