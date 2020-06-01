İçişleri Bakanlığı: "Aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla mücadele kapsamında yürütülen...
İçişleri Bakanlığı: "Aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, alınan tedbirler sonuç vermeye başladı.
01.06.2020 15:23 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:23
İçişleri Bakanlığı: "Aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, alınan tedbirler sonuç vermeye başladı. Bu yılın 5 aylık döneminde kadın cinayetlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 oranında düşüş sağlandı." - ANKARA
Kaynak: İHA