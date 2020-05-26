İçişleri Bakanlığı: Aile içi ve kadına yönelik şiddet dünyada arttı, Türkiye'de düştü
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İçişleri Bakanlığı: Aile içi ve kadına yönelik şiddet dünyada arttı, Türkiye'de düştü

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını döneminde dünya genelinde aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının artarken, Türkiye'de bu olayların azaldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı: Aile içi ve kadına yönelik şiddet dünyada arttı, Türkiye'de düştü
26.05.2020 16:35 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:35

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını döneminde dünya genelinde aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının artarken, Türkiye'de bu olayların azaldığı bildirildi. Yılın 4 aylık döneminde meydana gelen kadın cinayetlerinin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 oranında düştüğü belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler ve atılan adımlar etkisini göstermeye başladı. Geçmiş yıllarda kanun kapsamındaki hakaret, tehdit vb. olaylar normal adli bir olay olarak değerlendirilirken, artık bu olaylar daha titizlikle analiz edilerek 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında değerlendiriliyor. Böylelikle bu yöndeki şikayetlere ilişkin müracaatlar yeni kurulan birimlerce hassas şekilde ele alınarak koruyucu ve önleyici tedbirlerin gecikmeksizin alınması sağlanıyor. Bu kapsamda ülke genelinde il, ilçe düzeyinde 1005 'kadına karşı şiddetle mücadele büro amirliği' oluşturuldu ve buralara alanında uzman personel görevlendirildi.

DÜNYADA ARTTI, TÜRKİYE'DE DÜŞTÜTüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını döneminde aile içi ve kadına şiddet olaylarında dünya genelinde bir artış olduğu gözlemlendi. Ancak bu artış Türkiye'de yaşanmadı. Açıklamada yılın 4 aylık döneminde meydana gelen kadın cinayetlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 oranında düştüğü yer aldı. Türkiye'de korona vakasının ilk görüldüğü tarih olan 11 Mart tarihinden sonraki ve önceki 70 günlük dönemde, polis/jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen aile içi ve kadına karşı şiddet olayları ve müracaatları mukayese edildiğinde, olaylarda yüzde 7'lik, hayatını kaybeden kadın sayılarında ise yüzde 31'lik azalma görüldü. Bu yılın 1 Ocak-10 Mart tarihleri arasında 45 bin 798 kadına şiddet olayı yaşanırken, 11 Mart-20 Mayıs tarihleri arasında 42 bin 693 kadına şiddet olayı yaşandı. 1 Ocak-10 Mart tarihleri arasında 48 kadın hayatını kaybederken, 11 Mart- 20 Mayıs tarihlerinde 33 kadın hayatını kaybetti.ANALİZ EDİLDİ

Ayrıca güvenlik güçleri bu yıl meydana gelen kadın cinayetlerini de analiz etti. Buna göre, polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde bu yıl hayatını kaybeden kadınların durumu incelendiğinde; yüzde 34'ünün eşi, yüzde 27'sinin sevgilisi, yüzde 22'sinin aile bireyi, yüzde 64'ünün evde, yüzde 13'ünün sokakta, yüzde 56'sının evli, yüzde 24'ünün boşanmış, yüzde 20'sinin bekar, yüzde 46'sının ateşli silahla, yüzde 36'sının kesici aletle, yüzde 22'sinin kıskançlık ve yüzde 8'inin aldatma iddiasıyla hayatını kaybettiği tespit edildi.

ANKARA, -


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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