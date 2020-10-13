İçişleri Bakanlığı: "Ağrı Doğubayazıt kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İçişleri Bakanlığı: "Ağrı Doğubayazıt kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi"

13.10.2020 23:34 | Son Güncelleme: 13.10.2020 23:38
İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım 3 operasyonu kapsamında Ağrı'nın Doğubayazıt kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım 3 operasyonu kapsamında Ağrı'nın Doğubayazıt kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından "Işıklarımız yanmaya devam ederken" mesajıyla yapılan paylaşımda, "Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 operasyonu kapsamında; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince başlatılan ve devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

İçişleri Bakanlığı: 'Ağrı Doğubayazıt kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Donald Trump Süleyman Soylu Vladimir Putin Bekir Pakdemirli
Magazin Şevval Sam Türkan Şoray Yasmin Erbil Ahmet Mümtaz Taylan
Spor Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Vincent Aboubakar Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Kız Apple Alkol İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İçişleri Bakanlığı: "Ağrı Doğubayazıt kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi" - Ağrı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 23:39:22. #1.15#
title