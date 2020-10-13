İçişleri Bakanlığı: "Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 operasyonu kapsamında, İl Jandarma...
13.10.2020 23:19 | Son Güncelleme: 13.10.2020 23:19
İçişleri Bakanlığı: "Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince başlatılan ve devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı: "Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince başlatılan ve devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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