İçişleri Bakanlığı: "Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 operasyonu kapsamında, İl Jandarma...
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İçişleri Bakanlığı: "Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 operasyonu kapsamında, İl Jandarma...

13.10.2020 23:19 | Son Güncelleme: 13.10.2020 23:19
İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince başlatılan ve devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı: "Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince başlatılan ve devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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